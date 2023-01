Fotografias de vida selvagem de 2022: veja as finalistas e vote na favorita

Simon Withyman/2022 Wildlife Photographer of the Year

Até dia 2 de Fevereiro, é possível votar numa das 25 fotografias selecionadas para a escolha do público no prémio Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano, do Museu de História Natural.

Um par de raposas num momento carinhoso, um urso polar bebé a brincar num mar de flores e um sapo com grandes olhos cor de rubi. Um peixe encontrado dentro de uma luva descartável que denuncia as consequências ambientais da pandemia e um gato-andino que perdeu a vida porque os seus vizinhos humanos crêem que o seu sacrifício é fonte de sorte. São histórias que, apesar de complexas, foram resumidas em imagens, capturadas em poucos segundos pelas lentes de vários fotógrafos de vida selvagem no último ano.

Os exemplos descritos fazem parte de um conjunto de 25 imagens seleccionadas pelo Museu de História Natural de Londres para serem as finalistas da categoria de escolha do público do prémio Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano 2022, onde fotógrafos profissionais e amadores contam histórias sobre a biodiversidade proveniente de todos os cantos do mundo.

As fotografias foram escolhidas entre mais de 38 mil candidaturas provenientes de 93 países e estão agora sujeitas a votação do público, que está a decorrer até ao dia 2 de Fevereiro, com os resultados a serem anunciados uma semana depois. As cinco melhores imagens vão ser exibidas online e o vencedor terá a sua fotografia exposta no museu até Julho.

“Os eleitores terão o desafio de escolher entre esta espantosa gama de fotografias que contam histórias vitais e ligam as pessoas a problemáticas por todo o planeta. Estamos ansiosos por descobrir qual destas imagens surge como a favorita”, afirma Douglas Gurr, director do Museu de História Natural, citado em comunicado.