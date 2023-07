Poder Público. O “casão” militar e o “casinho” de Rio

Esta tem sido uma semana muito atribulada. Começa com a demissão abrupta do secretário de Estado da Defesa, arguido por corrupção e participação económica em negócio.

António Costa não comentou a demissão, alegando que as pessoas estão mais preocupadas com a inflação. E Marco Capitão Ferreira, o ex-secretário de Estado, ainda não foi substituído passados estes dias.

A semana terminou com buscas em casa do ex-presidente do PSD, Rui Rio, imagens em direto dos inspetores da PJ e o ex-líder do PSD na varanda a fazer piadas sobre essas buscas. Rio é suspeito de ter usado verbas recebidas pelo partido de forma indevida para pagar a assessores. Mas a prática não é exclusiva dos sociais democratas.

