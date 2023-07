Quinta na TV: visitar Rocamadour, bruxas e a Praia da Arrifana

CINEMA

Kiss Kiss Bang Bang

Cinemundo, 20h45

Harry, um ladrão em fuga, é acidentalmente contratado como actor num filme policial de Hollywood. Para preparar melhor o papel, resolve associar-se a um detective privado e a uma actriz, mas os três acabam implicados num caso de assassínio bem real e misterioso. Uma homenagem aos filmes noir, uma comédia com romance de Shane Black (Arma Mortífera, Bons Rapazes), com Robert Downey Jr., Val Kilmer e Michelle Monaghan.

Mas Que Família É Esta?!

AXN Movies, 21h10

A família de Bastien, de 13 anos, é tudo menos convencional. Depois de vários casamentos e divórcios de ambos os pais, ele viu-se no meio de um sem número de progenitores e outros tantos meios-irmãos. Apesar do carinho e de se esforçarem por estarem presentes nas vidas uns dos outros, a logística familiar acarreta uma enorme carga de nervos. A cada semana ele tem de dividir o seu espaço com irmãos e pais diferentes, o que se torna não apenas pouco prático, mas também difícil de gerir em termos emocionais. É então que o adolescente tem uma ideia inovadora: os miúdos ficam a viver juntos num só local, passando a ser os adultos a fazer as rotações semanais. Uma comédia realizada por Gabriel Julien-Laferrière (SMS) que conta com Julie Gayet, Thierry Neuvic, Julie Depardieu, Lucien Jean-Baptiste, Claudia Tagbo, Philippe Katerine,Chantal Ladesou, Arié Elmaleh, Nino Kirtadze e Caterina Murino.

As Bruxas de Roald Dahl

AXN, 23h44

Depois da trágica morte dos pais, Luke vai viver com a avó para a pequena cidade de Demopolis, no Alabama. Lá, apercebe-se de que um grupo de bruxas está a organizar uma convenção em que pretendem transformar todas as crianças do mundo em ratos. Quando é notado, Luke é enfeitiçado. E será em forma de roedor que terá de encontrar um modo de arruinar os planos de Eva Ernst, a líder das feiticeiras — e ainda voltar ao seu corpo humano. Um remake do filme As Bruxas (1990), o clássico de Nicolas Roeg, que se baseou no livro infantil homónimo de Roald Dahl (A Fantástica Fábrica de Chocolate, O Fantástico Senhor Raposo). Com produção de Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, Kenya Barris e Robert Zemeckis – que escreve e realiza –, conta com as actuações de Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci, Kristin Chenoweth e Chris Rock.

O Fim da Inocência

RTP1, 0h12

Realizado por Joaquim Leitão, adapta o best-seller homónimo de Francisco Salgueiro, onde é contada a história real de uma adolescente, Inês (Oksana Tkach). Família abastada, os melhores colégios, convive quase só com pessoas do seu estrato social. Mas, depois das aulas, ela e os amigos participam em arriscados jogos sexuais, usam a internet de forma compulsiva, frequentam a vida nocturna de Lisboa e consomem todo o tipo de drogas, numa espiral destrutiva inimaginável para os pais

DOCUMENTÁRIOS

O Inverno é Muito Longo e o Verão Pode Não Dar para Tudo

RTP2, 13h03

Vera Abreu vai para a Praia da Arrifana e abre-nos os olhos para a comunidade que se cria ao longo do ano e a sua convivência com quem vem de fora, sejam banhistas veraneantes ou surfistas dedicados. Os pescadores locais mostram-nos as suas artes artesanais e a azáfama do dia-a-dia. As bolas de Berlim também marcam a sua presença.

A Cidade Medieval de Rocamadour

RTP2, 20h40

Imaginar uma cidadela medieval construída na encosta de um penhasco a desafiar as leis da gravidade. Esta é Rocamadour, que se eleva a 364 metros e se equilibra na rocha que faz fronteira com o Maciço Central. Lá dentro, há nove séculos de história(s), lendas e tesouros.

Cars That Rock

AMC Break, 9h30

O Dia Internacional do Rock é celebrado com o especial Break & Roll. Aqui, há sobretudo carros, garagens e entusiasmo com o look rockabilly. Cars That Rock é o primeiro volume desta maratona que inclui Negócio Fechado (12h45), Penhorados (16h30), Penhorados em Beverly Hills (17h45), Negócio Fechado (20h45), Loucos por Carros (22h15) e Jay Leno’s Garage (23h45).

SÉRIE

Amores que Matam

RTP2, 22h01

Estreia a segunda temporada. Depois da investigação sobre a morte do marido, Denis, Val Ahern sente deseja normalidade. Mas a segurança pela qual lutou tarda em chegar. Em seu lugar, surge um choque: o filho secreto de Denis, Finn.