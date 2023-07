Professores da António Arroio e Soares dos Reis com entrada na carreira este ano

O projecto de diploma com vista à vinculação dos professores das escolas artísticas António Arroio, em Lisboa, e Soares dos Reis, no Porto, foi já enviado aos Parlamentos regionais, tendo dada entrada no passado dia 7. A entrada na carreira docente dos professores do ensino artístico especializado já foi concretizada para as áreas de Dança e de Música, mas está ainda em falta os docentes de Artes Visuais e Audiovisuais.

