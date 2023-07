A tragédia europeia das mortes no Mediterrâneo

Um relatório recente da Organização Internacional das Migrações revela que o ano de 2021 foi o pior, desde 2016, em mortes e desaparecidos no Mediterrâneo, a maioria dos quais ao largo da Líbia. Tendo havido um aumento considerável dos fluxos migratórios desde há uma década com recurso às rotas do mar Mediterrâneo, a União Europeia procurou travar as migrações inseguras com recurso ao financiamento generoso de programas de cooperação com a Líbia, aparentemente sem grandes resultados.

