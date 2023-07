Iowa proíbe aborto a partir das seis semanas de gravidez

Nova lei foi aprovada pela maioria republicana na assembleia legislativa do estado norte-americano, contra as indicações das sondagens e uma decisão de um tribunal.

A maioria do Partido Republicano no estado norte-americano do Iowa aprovou, na madrugada desta quarta-feira, uma lei que proíbe o aborto a partir do momento em que o "batimento cardíaco do feto" é detectado numa ecografia, ou por volta das cinco a seis semanas de gravidez — numa altura em que muitas mulheres não sabem ainda que estão grávidas.