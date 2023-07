Quarta na TV: o regresso d’Anatomia de Grey e do cinema de Zhang Yimou

CINEMA

Moneyball - Jogada de Risco

Hollywood, 21h30

Em 2002, Billy Beane (Brad Pitt), treinador do Oakland Athletics, enfrenta uma situação crítica: a sua equipa de basebol está consecutivamente a perder os seus melhores jogadores, aliciados, naturalmente, pela fama e salários mais atractivos. Determinado a mudar a sorte do clube, procura uma solução com a ajuda do economista Peter Brand (Jonah Hill), baseado em teorias e estatísticas. Juntos, criam uma equipa teoricamente perfeita composta por jogadores, até aí, completamente subvalorizados. Assim, com este método revolucionário, a equipa começa a apresentar resultados extraordinários, tornando Beane e os Oakland Athletics num caso de sucesso inesperado. Realizado por Bennett Miller, é baseado na biografia de Billy Beane, escrita, em 2003, pelo jornalista Michael Lewis.

Um Segundo

TVCine Edition, 22h

Um filme de Zhang Yimou, já nomeado aos Óscares por Esposas e Concubinas e Herói, que não chegou a estrear nas salas portuguesas, mas chega agora, em estreia, ao TVCine Edition. O realizador leva-nos à China, em plena Revolução Cultural. Um prisioneiro fugido é movido pela vontade de ver a filha imortalizada num filme, uma revista de actualidades, que a mostra como estudante modelo e trabalhadora. Mas o rolo de película onde se encontra essa imagem da filha é roubado por uma órfã. Anos depois de uma estreia adiada no Festival de Berlim de 2019 por “motivos técnicos”, com a suspeição de ter existido alguma censura por parte do regime chinês, e tendo passado por videoclubes, chega agora à televisão, tendo recolhido o apoio da crítica pelo caminho.

Os Caça-Fantasmas 2

SyFy, 22h15

Os Caça-Fantasmas

SyFy, 23h54

Uma dose dupla de Caça-Fantasmas em que começamos pelo segundo e é emitido o primeiro a seguir. No primeiro, estreado em 1984, temos o ajuntamento do quarteto: Venkman, Stanz e Spengler são três parapsicólogos no desemprego que resolvem montar o seu próprio negócio e contratar Winston Zeddmore. O seu empreendedorismo — os Caça-Fantasmas — revelou-se um sucesso mas também um problema. No segundo filme, que se estreou em 1989, passaram cinco anos, os heróis foram obrigados a arranjar novos empregos e as suas vidas mudaram muito. Mas novas ameaças surgem para voltar a juntar estes colegas peritos em dessassombrar casas. Dois filmes clássicos da comédia americana, com Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis, Ernie Hudson, Peter MacNicol e Sigourney Weaver. Ambos realizados por Ivan Reitman.

DOCUMENTÁRIOS

Canárias, Ilhas do Fogo

RTP2, 20h38

As ilhas das Canárias vistas como nunca antes, pondo de lado o seu potencial como destino turístico e focando nas suas possibilidades vulcânicas, que moldaram a espectacular beleza natural destas ilhas. Este documentário, em estreia, explora as tradições e a fauna e flora deste cobiçado ponto geográfico.

A Ascensão do Homem

RTP2, 23h09

Uma série documental de dois episódios, com o último a passar amanhã à mesma hora, sobre a evolução humana. Desde o surgimento, há trinta milhões de anos, de um grupo de criaturas, os símios grandes. Daí, resultou um contínuo processo evolutivo que, neste olhar de Jacques Malaterre, nos levou da pré-história até à sociedade complexa que existe hoje em dia.

SÉRIE

Anatomia de Grey

Disney+, streaming

Anatomia de Grey começou em 2005. Chega agora a sua 19.ª temporada. Quase 20 anos depois, os actores foram mudando, as histórias evoluindo. Mas continuamos a acompanhar a vida de uma equipa de médicos e, especialmente, a de Meredith Grey (Ellen Pompeo), já há anos no hospital Grey Sloan Memorial. Mas esta personagem terá o seu adeus nesta temporada, uma vez que Ellen Pompeo se afasta do papel que lhe marcou a carreira. Não é um adeus para sempre, mas é um adeus. As decisões continuam, como em todas as séries sobre médicos, a ser de vida ou morte. Mas a série é também sobre as relações amorosas, familiares e de amizade que se formam entre a equipa e que têm sido os alicerces da longevidade do programa. Já nomeada para vários Emmys, incluindo Melhor Série de Drama.