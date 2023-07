P24. Ana Sá Lopes: declarações de Adão e Silva são “inqualificáveis” para um ministro

Neste episódio, Ana Sá Lopes pede emprestada uma frase de Clement Attlee para explicar as declarações mais recentes de Adão e Silva: “If you have a good dog, don’t bark yourself”.

São mais dois casos para juntar ao longo rol de casos polémicos em um ano e meio de Governo de António Costa com maioria absoluta.

Na sexta-feira, o secretário de Estado da Defesa, Marco Capitão Ferreira, demitiu-se, depois de ter sido constituído arguido, por suspeitas de corrupção e participação económica em negócio.

Já este domingo, foi a entrevista dada pelo ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, à TSF e ao JN, em que criticou os trabalhos da comissão de inquérito à TAP - declarações que Lacerda Sales apelidou de "desrespeito" ao Parlamento e à comissão de inquérito da TAP.

O que é que as novas polémicas podem significar para o Governo de António Costa? Neste episódio conversamos com Ana Sá Lopes, que pede emprestada uma frase de Clement Attlee para explicar as declarações de Adão e Silva sobre a CPI da TAP: “If you have a good dog, don’t bark yourself”, que se pode traduzir por “se tens um bom cão, não sejas tu a ladrar”.

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts, no SoundCloud ou noutras aplicações para podcasts.​

Conheça os podcasts da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.