Secretário de Estado da Defesa apresenta demissão e Costa aceita

O primeiro-ministro apresentou ao Presidente da República a proposta de exoneração do secretário de Estado da Defesa, Marco Capitão Ferreira, a pedido do próprio, lê-se numa nota do gabinete de António Costa divulgada nesta sexta-feira.

Na nota, refere-se que António Costa apresentou ao Presidente da República a proposta de exoneração de Marco Capitão Ferreira, "que lhe foi transmitida pela ministra da Defesa Nacional [Helena Carreiras], a pedido do próprio".

Marco Capitão Ferreira desempenhava as funções de secretário de Estado da Defesa desde o início do actual Governo socialista de maioria absoluta, mas estava debaixo de fogo, não apenas por causa do seu envolvimento no processo Tempestade Perfeita, mas também por causa de um contrato que levantou suspeitas.

Em causa está um contrato de assessoria assinado em 25 de Março de 2019 entre Marco Capitão Ferreira e a Direcção-Geral de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN), à data liderada por Alberto Coelho — um dos envolvidos na operação judicial Tempestade Perfeita — com uma vigência de 60 dias e no valor de 50 mil euros mais IVA.

O contrato assinado pelo ex-director-geral de Recursos da Defesa Nacional, Alberto Coelho, foi celebrado há quatro anos, em Março de 2019, e previa um prazo de execução de 60 dias e o pagamento de 61 mil euros. De acordo com o semanário Expresso, terá durado "apenas uma semana" porque Marco Capitão Ferreira foi entretanto nomeado presidente da Empordef, a holding da Defesa entretanto extinta, mas terá recebido "o pagamento integral" dos 61 mil euros, inicialmente contratados.

Dias depois, o secretário de Estado da Defesa negou ter acumulado funções na Empordef com a assessoria à Direcção-Geral de Recursos, que foi executada no espaço de quatro dias, acrescentando que não assinou qualquer outro contrato público ligado ao sector.

"Marco Capitão Ferreira não acumulou a assessoria em causa à DGRDN [Direcção-Geral de Recursos da Defesa Nacional] com as funções na Empoderf", lê-se numa resposta do governante à Iniciativa Liberal, disponível no site do Parlamento, depois de os liberais terem questionado o governante sobre se acumulou o contrato com a DGRDN, com uma vigência de 60 dias, e as funções na empresa Empordef.

Na semana passada, o Expresso tinha noticiado também que Marco Capitão Ferreira tinha contratado um "assessor fantasma" quando liderou empresa pública, ao admitir um ex-administrador do Alfeite, Miguel Fernandes, para assessor da da holding da Defesa IdD - Portugal Defence, mas o gestor nunca foi visto a exercer funções nesse local.

Questionada pelos jornalistas, a ministra da Defesa, Helena Carreiras, começou por escusar-se a entrar em pormenores sobre o assunto, respondendo apenas aos jornalistas já ter toda a informação do secretário de Estado e que este "deu também respostas a perguntas" de deputados, mas acabou por afirmar que ele estaria disponível para "para prestar declarações na Assembleia da República, clarificando tudo aquilo que houver a clarificar".

A audição de Marco Capitão Ferreira na Comissão de Defesa foi aprovada há dois dias com a abstenção do PS, mas já não deverá acontecer com o secretário de Estado em funções.