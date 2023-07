Mais de 80 migrantes resgatados e cem ainda desaparecidos ao largo das Canárias

As autoridades espanholas anunciaram esta segunda-feira que foram resgatadas 86 pessoas entre as centenas que estariam a bordo de três embarcações que desapareceram a caminho das ilhas Canárias.

As equipas de busca e salvamento espanholas localizaram nesta segunda-feira uma das embarcações a cerca de 130 quilómetros a sudoeste da Gran Canária, e resgataram durante a tarde 80 homens e seis mulheres, que receberam assistência médica na chegada ao porto de Arguineguín.

Crê-se que haja duas embarcações ainda desaparecidas que transportariam cerca de 120 pessoas, estima a organização humanitária Walking Borders. Os três navios terão partido de Casamansa, região do Senegal que faz fronteira com a Guiné-Bissau e a Gâmbia.

Na sexta-feira, Helena Maleno, líder da Walking Borders em Espanha, alertou para "uma catástrofe se estas pessoas não forem encontradas rapidamente". Nas contas da organização não-governamental de apoio às migrações, no primeiro semestre de 2023 morreram 951 pessoas na rota de migração do Atlântico com destino a Espanha — a maioria, 778 vítimas, tentavam chegar às Canárias.