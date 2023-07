Cinco concelhos sem biblioteca ganham serviço itinerante com apoio de 700 mil euros

País prepara-se para ficar com “uma cobertura nacional das bibliotecas”, diz ministro da Cultura. As populações vão poder “ter livros, e isso é um instrumento fundamental, crucial para a cultura”.

O Ministério da Cultura diz que há em Portugal cinco concelhos que ainda não têm bibliotecas municipais. Estes vão passar a beneficiar de um serviço itinerante, graças a financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no valor total de 700 mil euros.

Os contratos de financiamento entre o Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais (GEPAC) do Ministério da Cultura e três dos cinco municípios beneficiários (Marvão, Terras de Bouro e Vila Viçosa) foram assinados nesta segunda-feira em Vila Viçosa. Os contratos para a criação de bibliotecas itinerantes em Aljezur e Calheta (São Jorge, Açores) serão assinados mais tarde.

"Em 2023, persistem cinco concelhos no país que não têm bibliotecas municipais. Viemos assinar um protocolo para que passem a ter bibliotecas itinerantes", afirmou Pedro Adão e Silva, no final da sessão de assinatura. Assinalando que este apoio vai permitir que o país tenha "uma cobertura nacional das bibliotecas", o governante frisou que as populações vão poder "ter livros, e isso é um instrumento fundamental, crucial para a cultura".

Pedro Adão e Silva lembrou ainda "aquilo que as bibliotecas são hoje": "espaços comunitários, de pertença, de criação de vínculos e de laços comunitários", espaços que também se revelam "instrumentais para que muitos daqueles que ainda não têm capacidade e acesso às tecnologias possam continuar a relacionar-se com os serviços públicos".

Adão e Silva disse que este financiamento está integrado na medida de apoio e modernização tecnológica da rede de bibliotecas do PRR, referindo que esta dispõe de uma verba total de cerca de seis milhões de euros.

A compra de novos equipamentos informáticos e sistemas de informação para 239 bibliotecas públicas, a constituição de bibliotecas itinerantes e online, a digitalização de acervos e ainda o apoio à tradução de obras literárias, à edição de audiolivros e ebooks, à modernização e transição digital das livrarias e à criação da Plataforma de Empréstimo de Livros Electrónicos são acções anunciadas no âmbito desta medida.

Segundo o titular da pasta da Cultura, existem actualmente cerca de 60 bibliotecas itinerantes no país.