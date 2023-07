Segunda na TV: Os Bons Tempos, David Fincher e as mulheres do rock

CINEMA

A Verdade e o Medo

Cinemundo, 21h

C.J. Nicholas (Jesse Metcalfe) é um jornalista de investigação que tenta a história da sua vida: assume-se como culpado de um homicídio que não cometeu de maneira a testar o sistema judicial e denunciar Mark Hunter (Michael Douglas), um procurador do Ministério Público que tem estado sobre a sua mira por suposta manipulação de provas. O objectivo de C.J. Nicholas é expor os perigos e ambiguidades das provas circunstanciais mantendo sempre a condição imposta de "dúvida razoável", em que todo o indivíduo é inocente até prova de contrário. Tudo parecia correr bem até que a única testemunha que o poderia exonerar é encontrada morta. Realizado por Peter Hyams, um remake do clássico negro de Fritz Lang de 1956.

Os Bons Tempos

RTP2, 22h58

Realizado por Lorenzo d´Amico de Carvalho, este é um retrato de Itália na década de 1990. Estamos no Verão de 1994 e a vida de Elena (Romana Maggiora Vergano) desabrocha. Ela é uma jovem activista, gosta de Nirvana e anseia revoltar-se contra o recém-empossado governo de direita. Os planos de férias, contudo, envolvem um parque de campismo e os pais, Eugenio (Ninni Bruschetta) e Adele (Maria Grazia Cucinotta). Mas o que parecia ser uma repetição de férias passadas, revela-se um pesadelo capitalista selvagem. É aqui que entra o espírito de revolução de Elena.

Millennium 1: Os Homens Que Odeiam as Mulheres

Fox Movies, 0h32

Mikael Blomqvist (Daniel Craig), jornalista e fundador da revista Millenium, dedica a sua vida a revelar o crime e a corrupção que minam a sociedade sueca. Como resultado, tem vários inimigos e é tido como culpado num caso de difamação. Um dia é procurado por Henrik Vanger (Christopher Plummer), empresário de renome obcecado em compreender as razões que levaram ao desaparecimento, há mais de 40 anos, da sua sobrinha. Vanger acredita que alguém da família poderá estar relacionado com o desaparecimento de Harriet, cujo corpo nunca foi encontrado. O empresário faz então uma proposta irrecusável ao jornalista: dá-lhe acesso total à sua vida, documentação pessoal e dados familiares em troca da solução para o caso. Com a ajuda de Lisbeth Salander (Rooney Mara), uma hacker profissional com um passado misterioso, Mikael vai encontrar a história da sua vida. Um thriller de David Fincher (Clube de Combate, A Rede Social). Depois do enorme sucesso do filme de Niels Arden Oplev em 2009, é a adaptação americana do primeiro tomo da trilogia Millennium de Stieg Larsson.

DOCUMENTÁRIO

Esférica

RTP2, 2h20

Documentário que recria a primeira circunavegação ao globo terrestre levada a cabo pelo português Fernão Magalhães e pelo espanhol Juan Sebastian Elcano, um dos marcos das descobertas pelo mar e o primeiro passo da globalização contemporânea, que completou recentemente 500 anos.

Women Who Rock

TVCine Edition, 16h45

A crítica Jessica Hopper é a responsável por esta série documental sobre as mulheres no rock. É um mundo que nem sempre as recebeu bem e muitas vezes as relegou para segundo plano. Passam os dois primeiros episódios. No primeiro, vamos às décadas de 1950 e 1960, com Mavis Staples, Janis Joplin ou Chaka Kahn. No segundo episódio, chega-se à década de 1970, com nomes como Debbie Harry, dos Blondie, Joan Jett, que passou de guitarrista das Runaways a estrela em nome próprio, Nancy Wilson, dos Heart, Stevie Nicks, dos Fleetwood Mac, ou Carole King.

CULINÁRIA

Os Segredos da Tia Cátia

24Kitchen, 21h

Novos episódios e novas sugestões, com receitas regionais e internacionais, que vão de pratos totalmente vegetarianos a homenagens gastronómicas a entes queridos. A tia Cátia recebe na sua cozinha, além dos convidados habituais, Tânia Ribas de Oliveira, Romana, o Vitor Emanuel, Joana Barrios e Cláudia Pascoal.

INFANTIL

Trenk, o Pequeno Cavaleiro

Panda+, streaming

Um filme divertido sobre Trenk, um rapaz de 10 anos do campo, cujo grande desejo é tornar-se cavaleiro e libertar a família do jugo do terrível Sir Wertolt.

SuperKitties

Disney Jr., 8h05

Uma maratona especial que só acaba às 20h50, com todos os SuperKitties a que se tem direito. A Bitsy, a Ginny, o Sparks e o Buddy vão salvar o Vale Kitty vezes sem conta.