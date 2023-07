Nahel, o rapaz de cobre

O processo de formação do ouro envolve uma interacção complexa entre estrelas, supernovas, explosões e outros eventos cósmicos. Em certa medida, é pó das estrelas caído sobre o planeta, trazido à crosta terrestre por eventos geológicos. Ao contrário de outros metais, o ouro absorve parte da luz do espectro azul, parecendo irradiar um amarelo reluzente. Desde o Neolítico que lhe temos vindo a atribuir sentidos e utilizações, de jóias a amuletos funerários e moedas, passando por qualidades místicas ou metafísicas, envolvendo divindades, solares e outras. É um metal dúctil, que se liquefaz a uma temperatura relativamente baixa e, quando em estado sólido, não reage a nenhum elemento, como acontece com a prata e o cobre, que oxidam em contacto com o ar. O ouro é durável, atravessa os séculos intacto e, muito importante: é um metal raro, o que o torna muito cobiçado.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt