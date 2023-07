Tempestades na China e Japão mataram pelo menos 15 pessoas e obrigam a evacuações

Nove pessoas estão desaparecidas no centro da China na sequência de um deslizamento de terra causado por chuvas fortes no país, que também está a ser afectado por inundações e altas temperaturas, disseram autoridades neste domingo, segundo a Associated Press. Outras cinco pessoas foram resgatadas dos escombros de um local de obras numa estrada na província de Hubei.

Dezenas de milhares de pessoas foram transferidas para abrigos por causa das fortes inundações, que afectam sobretudo o Norte, Centro e Sudeste da China. Na sexta-feira passada, 15 pessoas já tinham morrido na cidade chinesa de Chongqing​ por causa das chuvas torrenciais. Quatro pessoas já tinham desaparecido na quarta-feira.

No Japão, as autoridades recomendaram este domingo a mais de 370 mil residentes, no sudoeste do Japão, para saírem das suas casas devido à chuva torrencial, noticia a Agência Lusa. A frente de chuva que tem afectado a metade sul do arquipélago japonês causou estragos particularmente significativos na região de Shimane, onde foram registados 20 transbordamentos de rios e 15 incidentes de aluimento de terras.

As 370 mil pessoas retiradas são de duas localidades da província. Foi-lhes pedido que abandonassem as suas casas e se dirigissem a centros de acolhimento. As autoridades também recomendaram a suspensão de comboios regionais e de alta velocidade.

De acordo com a Agência Meteorológica do Japão (JMA), foram registados mais de 100 milímetros de precipitação na região no espaço de seis horas. A instituição alertou para o risco de inundações contínuas, aluimentos de terra e outros incidentes relacionados com as chuvas torrenciais previstas para todo o domingo nas regiões oeste, sudoeste e centro do país.

A polícia e os serviços de socorro estão à procura de possíveis passageiros de um veículo que foi arrastado por um rio, noticiaram os meios de comunicação social locais. As condições meteorológicas também perturbaram a circulação dos comboios de alta velocidade entre as estações de Hiroxima e Hakata, no sudoeste do país, de acordo com a operadora.

200 mil pessoas já tinham sido retiradas no sábado

Ainda no sábado, cerca de 200 mil pessoas e mais de 91 mil agregados familiares de Matsue, no Oeste do Japão, receberam ordens para retirar de emergência devido ao risco de inundações e aluimentos de terras.

As autoridades locais emitiram na madrugada de sábado para domingo um alerta de nível quatro para toda a cidade, na sequência da chuva forte que afecta a região, e os residentes em zonas consideradas perigosas foram transferidos para abrigos.

A Divisão de Prevenção de Catástrofes e de Gestão de Riscos da cidade de Matsue informou que, a partir das 3h de sábado em Lisboa, "várias estradas foram encerradas devido a inundações" — alertando que outras estradas, onde a circulação do trânsito não foi cortada, poderão estar inundadas.

A Agência Meteorológica do Japão afirmou que a precipitação na região pode continuar até ao final desta semana, pelo que as autoridades locais pediram ao público que "preste atenção aos últimos avisos e informações meteorológicas" oficiais.