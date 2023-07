A garrafeira de todo o Algarve (e mais além)

A Garrafeira Soares, um gigante do comércio e distribuição de vinhos no sul do país (e não só), começou com um minimercado. Hoje têm mais de 2500 referências de vinhos disponíveis.

Maria Antónia Soares e João Soares resolveram um dia, corria o ano de 1983, trocar o Ribatejo natal pelo Algarve, onde passavam regularmente férias. Abriram um minimercado em Areias de São João, no concelho de Albufeira, uma pequena semente que iria transformar-se num gigante do comércio e distribuição de bebidas.

Passados 40 anos, a Garrafeira Soares tem 28 lojas e emprega mais de 300 pessoas. A gestão está a cargo da geração seguinte, os dois filhos do casal fundador, Paulo Soares, o nosso interlocutor, o seu irmão João, e Rita, a mulher deste.

“Era uma época de franco crescimento, o negócio correu bem e em 1986, com a adesão de Portugal à CEE, os meus pais perceberam que se iria registar, por um lado uma grande melhoria no negócio das bebidas, com mais facilidade de importação e, por outro, um maior afluxo de turistas, bons compradores para essas bebidas importadas”, diz-nos Paulo.

Os dois irmãos, que desde pequenos se haviam interessado pelo negócio, entraram para a empresa no início da década de 1990, o que possibilitou a abertura de uma segunda loja no centro de Albufeira.

O crescimento a partir daí foi muito rápido e, entre 1993 e 1998, surgiram as lojas de Montechoro, Oura, outra no centro de Albufeira, a de Vilamoura e a da Praia da Rocha. Paralelamente à actividade pura e dura de garrafeira, iniciam o negócio da distribuição, actualmente com um corpo de 40 comerciais que trabalham o canal horeca (hotéis, restaurantes e cafés) em todo o distrito de Beja, a Costa Alentejana até Tróia e, obviamente, o Algarve. É também em alguns desses locais que foram abrindo novas garrafeiras, que se estendem desde Vila Real de Santo António a Lagos, passado por Beja, Grândola e… Porto.

Comentando esta localização um pouco “fora de mão”, Paulo Soares confessa que essa casa na capital do Norte foi fruto de uma paixão rápida e intensa por um espaço lindo na Ribeira.

A pergunta impõe-se: “Saltaram Lisboa?” “Sim, Lisboa está bem servida”, justifica Paulo. “Uma boa parte dos comerciantes e distribuidores são nossos amigos. Não houve até agora grandes motivos para avançarmos para lá. Mas se surgir uma boa oportunidade…”

Entretanto, em 1998, a família havia comprado a Herdade da Malhadinha Nova, em Albernoa, no Baixo Alentejo, entrando também na produção do vinho e no enoturismo.

No total a Garrafeira Soares tem mais de 7000 referências disponíveis, número que inclui 2500 de vinhos tranquilos, sendo as restantes espumantes, vinhos fortificados, cervejas, águas e espirituosas.

Diz-nos Paulo que Alentejo e Douro são quem comanda nos vinhos, e que se nota uma subida lenta mas firme de regiões como Lisboa, Tejo e Vinhos Verdes.

No canal horeca, a maior fatia vai também para o Alentejo e Douro, mas os Vinhos Verdes sempre tiveram um peso muito interessante. “Aconteceu uma coisa boa e importante”, nota Paulo. “Há uns anos o que se vendia eram as marcas comerciais de entrada. Agora começou a dar-se um melhor conhecimento e o vinho de alvarinho cada vez mais é a estrela da companhia.”

Garrafeira Soares

Loja-sede: Parque Comercial, Lote 20, Vale de Santa Maria (Albufeira)

Lista de moradas disponível em garrafeirasoares.pt

Tel.: 289510460

Das 10h às 19h (Verão, até às 00h). Não encerra

A jóia da coroa Parcela Única Alvarinho 2019

Anselmo Mendes

Preço: 39,95 euros Um monocasta de uvas alvarinho provenientes de uma só parcela. Um vinho que revela o que de mais puro e original tem a casta. O seu perfil é a apologia da elegância e complexidade.

