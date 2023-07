Governo continua sem sacudir descoordenação apesar dos reforços na equipa

Mesmo com o reforço da equipa de comunicação do executivo e a nomeação de um secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro — entretanto já substituído —, as falhas na transmissão da mensagem e a descoordenação no Governo têm persistido em 2023. Depois de quase um ano e meio de desarticulações, a própria proposta de relatório da comissão parlamentar de inquérito (CPI) à companhia aérea veio apontar a necessidade de uma melhor articulação entre os ministérios. Mas, para já, o Governo não avança como pretende resolver o problema.

