Da bancada para o relvado: a lenda de Tittyshev, o búlgaro-maravilha

Pré-época. Onde os sonhos se tornam realidade. Ou continuam a ser sonhos. Todas as equipas de futebol passam por aqui. Há um plantel para formar, há rotinas para apurar, há jovens à espera de uma oportunidade, há emprestados que não querem ser outra vez descartados. Talvez seja nesta pré-época que Romário Baró finalmente se torne indispensável no FC Porto, ou que Rúben Amorim olhe para Chermiti como a opção principal de ataque do Sporting, venha ou não um ponta-de-lança de 25 milhões. E se Roger Schmidt reavaliar Meité e lhe entregar o comando do meio-campo do Benfica? Talvez aconteça, talvez não. Estamos na pré-época.

