Incêndio em lar de idosos em Milão faz seis mortos

Pelo menos seis pessoas morreram e 81 ficaram feridas (duas delas em estado muito grave e 14) num incêndio ocorrido durante a noite num lar de idosos em Milão, informaram as autoridades italianas na sexta-feira. O fogo começou numa sala do primeiro andar do estabelecimento. Foi rapidamente extinto e não se propagou ao resto do edifício, mas produziu uma grande quantidade de fumos tóxicos.

Duas residentes, com 69 e 87 anos, morreram carbonizadas no seu quarto — o mesmo onde começou o incêndio —, enquanto outros quatro morreram de intoxicação pelos fumos, disse o presidente da Câmara de Milão, Giuseppe Sala, em declarações aos jornalistas no local. Eram três mulheres com 75, 84 e 85 anos; e um homem de 73 anos.

O estabelecimento albergava 167 pessoas e o fumo alastrou-se entre o primeiro e o segundo andares, especifica o La Repubblica. "Podia ter sido pior. Dito isto, seis mortos é um número muito elevado", disse Sala. Além das duas pessoas em estado muito grave, outras 14 também têm um prognóstico considerado grave.

Os bombeiros intervieram no centro residencial "Casa dos Cônjuges", no bairro de Corvetto, no sudeste da cidade, pouco depois da meia-noite (hora de Portugal Continental). O porta-voz dos bombeiros, Luca Cari, disse que a causa do incêndio está a ser investigada, mas acrescentou que era provavelmente acidental.

Foram retiradas cerca de 80 pessoas, muitas delas em cadeiras de rodas, enquanto outras 80 foram transportadas para o hospital, disse o chefe dos bombeiros locais, Nicola Miceli, à televisão pública RAI. O bombeiro descreveu as operações de salvamento como "particularmente complicadas" devido ao fumo intenso, que limitou a visibilidade, e ao facto de muitos residentes não conseguirem manter-se de pé sem ajuda.

"Intervimos com quatro equipas que se encontravam perante uma situação complicada de gerir. O corredor estava invadido por fumos e chamas que saíam de uma divisão em particular. Por um lado concentrámo-nos na extinção das chamas. Por outro, tentou-se resgatar o maior número possível de pessoas", descreveu ainda, de acordo com o La Repubblica.

Lucia, uma residente local, contou que viu alguns deles a tentar "respirar" nas suas janelas, segurando panos sobre os seus rostos para se protegerem dos fumos. Ela disse que os socorristas "foram maravilhosos", pois ajudaram toda a gente. "Os que conseguiam andar, saíram com eles, os que não conseguiam, acho que foram levados nos lençóis", descreveu.

Neste momento, e como parte do edifício ficou inutilizado por causa do incêndio, a autarquia está a procurar alojamento para alguns dos residentes. Este lar de idosos era público, detido pela Câmara Municipal de Milão, mas a sua gestão estava entregue ao grupo privado Proges"há muitos anos", disse o autarca.

Os sobreviventes devem ser realojados noutras estruturas da mesma empresa, que tem 300 estruturas em 11 regiões e que se especializa no acolhimento de idosos com vários níveis de dependência, mas que não necessitam de cuidados hospitalares. O lar que sofreu um incêndio esta noite fica num edifício dos anos 20, tinham três andares e 210 camas.