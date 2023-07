Figuras e locais emblemáticos recebem este domingo medalhas da Câmara do Porto

As medalhas municipais distinguem “pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, que se notabilizaram pelos seus méritos ou feitos cívicos". Este domingo, a Câmara do Porto vai entregá-las, na Casa do Roseiral, no Palácio de Cristal, às 18h, a 44 personalidades e também entidades.

O maestro José Luís Borges Coelho, fundador do Coral de Letras da Universidade do Porto, é um dos homenageados, com a medalha de honra da cidade, pelo seu “percurso de vida e de trabalho onde se cruzam a música, a história, o ensino e a intervenção cívica”, destacou a proposta assinada pelo autarca Rui Moreira e aprovada pelo executivo há cerca de duas semanas.

Rui Reininho, “rei da pop-rock nacional”, receberá também a medalha de honra, tal como a sua banda, o Grupo Novo Rock (GNR), “uma das mais importantes de sempre, tendo revolucionado o panorama musical do país nos anos 80 e se mantido como uma referência de sofisticação, iconoclastia, irreverência e bom gosto até aos dias de hoje”.

O músico Pedro Abrunhosa, considerado na proposta “um dos mais importantes cantores e compositores portugueses da actualidade” é outro dos agraciados com esta medalha.

A medalha de mérito será atribuída a 36 cidadãos e duas entidades, nomeadamente os Estúdios Rangel e a Livraria Lello. Entre as personalidades distinguidas está o fotojornalista do PÚBLICO Paulo Pimenta. Na edição de 2022, a jornalista do PÚBLICO Ana Cristina Pereira foi também homenageada.

Com o curso superior de fotografia da Escola Superior Artística do Porto (ESAP), Paulo Pimenta, nascido no Porto a 24 de Dezembro de 1967, já ganhou vários prémios, como o primeiro lugar da Estação Imagem em 2012 ou o Prémio Internacional de Fotografia Peironcely, atribuído em Madrid em 2019, aponta a biografia anexa à proposta. “Desenvolve projectos de autor entre os quais com companhias de teatro” e já fez inúmeras exposições. Está no jornal PÚBLICO desde 1997 e, antes disso, colaborou com o jornal Tal e Qual, a revista Hei e a revista Visão.

Entre os outros medalhados, destacam-se o antigo vereador do PSD Amorim Pereira, o antigo ministro do Ambiente José Pedro Matos Fernandes, o antigo chefe de gabinete de Rui Moreira, Azeredo Lopes, ou o chefe do Estado-Maior da Armada, Henrique Gouveia e Melo.

O fundador e director artístico do Teatro do Bolhão, António Capelo, a directora da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Fernanda Ribeiro, a responsável pelo Serviço de Artes Performativas de Serralves, Cristina Grande, a poeta Inês Lourenço, a jornalista Isabel Paulo, o escritor e professor José António Gomes (João Pedro Mésseder), cozinheira do Solar do Moinho de Vento, Lucília Moreira, o designer Luís Onofre ou o artista plástico Mário Bismarck são outros dos distinguidos.

Como é habitual, o município atribuí ainda a Medalha de Bons Serviços. Este ano, será entregue à vice-presidente do Conselho de Administração da empresa municipal GO Porto, Cátia Meirinhos, e ao director do Departamento Municipal de Protecção Civil, Luís Moutinho.

A cerimónia de entrega de medalhas municipais acontece desde 2014 no dia 9 de Julho, uma data simbólica por remete para o desembarque do exército libertador que viria pôr fim ao Cerco do Porto, a 9 de Julho de 1832.