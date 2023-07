Britney Spears acusa segurança de Victor Wembanyama de a esbofetear

Britney Spears sabe o que é ser perseguida por fãs. Mas agora viu-se no papel inverso. Na quarta-feira, quis cumprimentar Victor Wembanyama, dos San Antonio Spurs, e diz ter sido afastada… ao murro.

Uma potencial agressão levou a polícia de Las Vegas a responder a uma altercação no Aria, um hotel-casino na movimentada Strip de Las Vegas, noticiou, na quinta-feira, o Las Vegas Review-Journal. Os envolvidos eram nada mais, nada menos que Victor Wembanyama, o prodígio francês do basquetebol, recrutado para a Liga norte-americana de basquetebol (NBA) e que veste a camisola dos San Antonio Spurs, e a princesa da pop, Britney Spears.

O jornal disse que a polícia elaborou um auto de notícia, mas não realizou quaisquer detenções, nem está a tratar o caso como um assunto criminal. Porém, numa declaração, a estrela da pop, de 41 anos, afirmou que um segurança dos Spurs lhe deu uma chapada na cara.

Na quinta-feira, não ficou claro se Spears vai prosseguir com uma acção civil contra os Spurs. Os seguranças da equipa de basquetebol pediram desculpa a Spears e as equipas de segurança de cada lado reuniram-se, informou a US Weekly.

Na quinta-feira, o TMZ noticiou que, quando Spears reconheceu Wembanyama, de 19 anos, no meio da multidão, se dirigiu a ele e lhe bateu no ombro, aparentemente na esperança de tirar uma fotografia com ele.

Nessa altura, relata o site de notícias de entretenimento, um membro da equipa de segurança dos Spurs deu uma chapada nas costas da estrela pop, atirando-a ao chão e fazendo voar os seus óculos.

“A violência física está a acontecer em demasia neste mundo”, afirmou Spears numa declaração que divulgou nas redes sociais. “Muitas vezes à porta fechada. Estou ao lado de todas as vítimas e o meu coração está com todos vós!!!”

A cantora sublinhou ainda a ausência de reacção por parte dos responsáveis: “Ainda não recebi um pedido de desculpas público do jogador, dos seus seguranças ou da sua organização. Espero que o façam...”

Wembanyama disse, na quinta-feira, que não fazia ideia de que tinha sido Spears quem o tinha agarrado até muito depois do incidente. “Por algumas horas não fiz ideia, mas quando voltei para o hotel... Pensei que não era nada de especial, e depois os seguranças dos Spurs disseram-me que era a Britney Spears”, explicou Wembanyama aos jornalistas no treino da equipa numa escola secundária de Las Vegas. “No início, pensei: 'Estão a brincar', mas afinal era mesmo a Britney Spears. Eu nunca vi o rosto dela. Continuei a andar em frente.”

Wembanyama adiantou que sentiu uma pessoa a agarrá-lo pelas costas – “não [me tocou] no ombro, ela agarrou-me por trás” – e percebeu que a segurança a afastou, mas não se virou para testemunhar o sucedido. “Não sei com quanta força, mas os seguranças empurraram-na. Não parei para olhar, para poder entrar e desfrutar de um bom jantar.”

Spears disse que simplesmente reconheceu o atleta no átrio do hotel e quis felicitá-lo pelo seu sucesso.

“Estava muito barulho, por isso bati-lhe no ombro para chamar a sua atenção”, escreveu Spears online. “Estou ciente da declaração do jogador em que ele menciona que 'eu o agarrei por trás', mas eu simplesmente bati-lhe no ombro.”

E também dá outra versão sobre a chapada nas costas: “O segurança dele deu-me então um murro na cara sem hesitar, diante de uma multidão. Quase me deitou ao chão e fez com que os óculos caíssem da minha cara”.

Foto Victor Wembanyama disse que, inicialmente, não fazia ideia de que tinha sido Spears quem o tinha agarrado EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON/arquivo

Spears salientou que está habituada a ser seguida por fãs e admiradores em corredores movimentados, mas não vê na violência uma resposta. “Estou sempre a ser cercada por pessoas”, disse Spears. “Aliás, nessa noite, fui cercada por um grupo de pelo menos 20 fãs. E os meus seguranças não bateram em nenhum deles.”

Wembanyama e os Spurs estão na cidade para a Liga de Verão da NBA e espera-se que o jogador faça a sua estreia, nesta sexta-feira à noite, quando os Spurs jogarem contra os Charlotte Hornets.

Spears e o marido, Sam Asghari, estavam com outras pessoas a caminho de um jantar quando ocorreu o incidente.