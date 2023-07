Delírios de Verão e “Ai Mimi, o que eu perdi!”

O que faria se tivesse “poderes especiais”? Pedro Garcias faz a sua lista. “Aproveitava a vinda do Papa e santificava Passos Coelho, com poderes para sair de Massamá e realizar milagres pela pátria.”

Se eu tivesse poderes especiais e pudesse decidir sobre a vida em Portugal, uma das primeiras medidas que tomaria era sujeitar António Costa e José Sócrates a uma experiência inovadora. Retiraria a única parte boa do cérebro de Sócrates, a do homem determinado, e a parte má de Costa, a do homem que acredita no progresso por inércia. Depois juntava em Costa a única parte boa de Sócrates e devolvia a Sócrates a parte má de Costa. O país talvez ganhasse, pelo menos, um bom primeiro-ministro.