PJ detém mulher por abusar de neta e partilhar vídeos nas redes sociais

Criança de 12 anos estava a morar com avó no Redondo, depois de já ter sido retirada aos pais, que estão emigrados.

Uma mulher de 56 anos foi detida pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de ter abusado sexualmente de uma neta, filmado, fotografado e partilhado os conteúdos, no concelho de Redondo, distrito de Évora.

Em comunicado, a PJ indicou que a suspeita foi detida por elementos da Unidade Local de Investigação Criminal de Évora na segunda-feira, por existirem indícios dos crimes de abuso sexual de crianças agravado e pornografia de menores agravado. A vítima tem 12 anos, tendo os actos ocorrido "em casa da mulher, onde a menor residia, por ser detentora da sua guarda legal".

"A detida e a vítima eram as duas únicas habitantes da residência onde ocorriam os actos delituosos", adiantou a PJ, referindo que os alegados crimes "aconteceram de forma reiterada desde o ano passado". A Judiciária realça que a detida aproveitou "a relação de ascendência familiar e tutela" e elaborou "vídeos e fotografias de teor pornográfico com a participação da menor", que foram partilhados "através das redes sociais com diversos homens com quem mantinha conversações de teor sexual". A menina sofrerá de um ligeiro atraso cognitivo, o que poderá ser mais uma agravante da pena a aplicar à avó, caso esta venha a ser condenada. Os vídeos e fotografias foram partilhados com homens que vivem na zona.

Na segunda-feira a mulher foi detida em flagrante delito, na posse de tais conteúdos no telemóvel, tendo-lhe sido aplicada prisão preventiva após ter sido submetida a interrogatório judicial. A guarda da criança tinha-lhe sido entregue depois de ter sido retirada aos pais, que estão emigrados, por comportamento negligente. A vítima ficou à guarda do tribunal, devendo agora ser institucionalizada se não existirem outros familiares que possam cuidar dela.