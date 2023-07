Governo aprova novas regras de acesso ao ensino superior

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira o decreto-lei que estabelece os regimes especiais de acesso ao ensino superior e altera o regime geral de acesso e outros regimes conexos​, que já tinham sido anunciados no início do ano e que irão entrar em vigor a partir de 2025. As ministras da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, frisaram, em conferência de imprensa após reunião de Conselho de Ministros, que decorreu em Aveiro, o compromisso do Governo no “reforço do número de alunos do ensino superior”, num momento em que o diploma não acolheu concordância de todas as instituições do sector após consulta pública.

