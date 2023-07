Poder Público. Autópsia à comissão de inquérito e beija-mão a Pedro Nuno

Em cima da mesa, hoje trazemos o relatório preliminar da CPI da TAP que protege João Galamba e Fernando Medina e que a oposição acusa de ser um branqueamento. Temos ainda o regresso do ex-ministro das Infra-Estruturas Pedro Nuno Santos ao Parlamento. Diz que é apenas entre 230 deputados mas o que vimos foi um autêntico beija-mão do próprio PS a uma figura que muitos acreditam que possa vir a ser o próximo líder do partido.

Por fim, um episódio de má disposição do Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa desmaiou devido a uma quebra de tensão num evento oficial. E o que se seguiu foi muito diferente daquilo a que estávamos habituados com o anterior Presidente, Cavaco Silva.

