PSD faz prova de vida com “alternativa” na saúde. PS chumba todas as propostas

Criticado por não apresentar soluções para os problemas do país, o líder do PSD, Luís Montenegro, avançou com propostas sobre saúde – embora sem força de lei – e levou-as a debate no Parlamento, depois de nos últimos dias ter dedicado a agenda a visitas a hospitais e centros de saúde. Os cinco projectos de resolução do PSD para reforçar o Serviço Nacional de Saúde (SNS) com recurso ao sector social e privado foram todos chumbados pelo PS. O mesmo destino tiveram outras propostas do Chega, PCP, Livre e PAN.

