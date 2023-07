Como tirar o cheiro a erva de casa

O cheiro de cannabis faz com que algumas pessoas franzam o sobrolho; outras sorriem. Mas quase todos podemos concordar que não queremos que fique nas nossas casas.

À medida que mais estados norte-americanos legalizam o uso recreativo e medicinal da marijuana e o tabu se esvai como o fumo, os profissionais de limpeza dizem que é altamente comum encontrarem casas com um cheiro persistente a cannabis. "A marijuana recreativa é como um copo de vinho", diz Sharleen Schuiling, proprietária da empresa californiana Om Sweet Om.

A melhor forma de fazer desaparecer o cheiro da erva de casa é — surpresa —, só fumar fora de portas. No entanto, há diversas razões que fazem com que alguém prefira fumar dentro de casa. Schuiling, cuja empresa usa apenas produtos naturais, diz que a maioria dos clientes, incluindo doentes com cancro, usa a marijuana de forma recreativa. Alguns não podem deslocar-se para fora de casa para fumar.

"Sentem-se fracos ou doentes", diz. "Dependendo de onde vives, o tempo pode ou não permitir que fumes lá fora. Podes também ter vizinhos que não queres ofender com o cheiro da erva. Assim, seja pura preguiça ou o facto de não te sentires bem o suficiente para estar lá fora, isto acontece."

Porque é que o cheiro é tão potente?

A cannabis é uma planta forte. "Tem muitos terpenóides e compostos sulfurosos", diz Laura Haupert que, como directora científica da marca de purificadores de ar Cannabolish, estuda a composição química da droga. "Infelizmente, os compostos sulfurosos têm um limiar de odor relativamente baixo, o que significa que consegues cheirá-los a mesmo numa concentração muito baixa."

Quando as plantas são queimadas durante o consumo, formam-se novos químicos durante o processo de combustão. Algumas partículas que compõem o fumo são mais pesadas do que o ar e "quando as queimas durante algum tempo, vão circular pela área e agarrar-se aos tecidos", diz Haupert. "Se queres eliminar um odor, tens de eliminar de cada uma das partes onde o cheiro está. Assim, quando pensas 'a casa cheira a erva', tens de pensar em todos os sítios onde o fumo já esteve."

Como preparas o teu espaço?

Uma preparação adequada é a forma "mais importante" para reduzir o cheiro de marijuana em casa, defende Grece Reynolds, presidente da Associação Americana de Limpezas Domésticas. Isso significa maximizar a ventilação. "Abrir as janelas é uma boa ideia", diz. "Máquinas geradoras de ozono também são uma boa forma de agarrar as partículas orgânicas e misturá-las com oxigénio para eliminar o cheiro que fica no ar."

Os purificadores de ar mais comuns, especialmente aqueles que têm uma certificação médica, com filtros de maior eficiência de partículas de ar, podem agora ajudar a diminuir o fumo e os cheiros, diz Schuiling. Os ventiladores de tecto tradicionais e móveis também podem ajudar ligeiramente".

O jornalista especialista em cannabis e lifestyle Miguel Antonio Ordoñez recomenda que se fume nas casas de banho com a água do chuveiro a correr, o que pode ajudar a empurrar algum do fumo pela ventilação da casa de banho.

A forma como fumas importa

Não é só onde fumas, mas também como e o que fumas que faz a diferença no cheiro que fica. Alguns dispositivos, por exemplo, produzem mais fumo que outros. "Algumas pessoas usam um cachimbo porque, depois de acenderes, tiras uma passa e o fumo desaparece logo", diz Ordoñez. "Ao contrário de um charro normal que é como se tivesses uma pequena tocha na mão." Algumas variedades de marijuana também têm tendência para causar mais cheiros indesejados do que outras. Ordoñez recomenda que faças a tua pesquisa, seja online ou não, antes de comprares novas cabeças de cannabis. Soluções a curto prazo O cheiro da marijuana tende a ser mais forte logo depois de se fumar. Para esconder esse odor, tenta acender umas velas ou incenso, diz Reynolds. Ela também tem algumas sugestões menos tradicionais: "Imagina que a tua sogra está a caminho e tu precisas de uma solução muito rápida. Podes por pipocas a fazer no microondas". Reynolds também recomenda ferver vinagre ou óleos essenciais, especialmente de lavanda ou cítricos, para ajudar a esconder o cheiro. Mas lembra-te que estes odores vão mascarar o cheiro da marijuana em vez de o removerem, de facto. "O cheiro pode ir até cada uma das superfícies e juntar-se a diferentes contaminantes da tua casa, desde os teus sacos à mobília e tudo", sublinha. "Assim, estas são soluções mais temporárias e a curto prazo." Soluções a longo prazo Imagina que já tentaste técnicas de ventilação adequada e esconder o cheiro muito bem, mas continuas a notar um pequeno odor. Uma vez que o cheiro da cannabis se funde com contaminantes, incluindo pós e lixo, é importante limpar "de uma ponta à outra", lembra Reynolds. Nas casas de banho, o cheiro a fumo também se pode agarrar aos resíduos das águas mais duras. Reynolds recomenda lavar tudo o que tenha estado perto do fumo, incluindo lençóis, cortinas e tapetes. Certifica-te de que todos estes objectos podem ir à máquina de lavar roupa. Caso não possam, leva-os a um especialista. Os tecidos tendem a alojar partículas de fumo ou resina, que é o resíduo insolúvel peganhento que fica nos dispositivos de tabaco. "Se não consegues tirar esses resíduos dos tecidos, vais ter sempre um cheiro residual", aponta Schuiling. Ela sugere que deixes as roupas de molho em álcool ou gel de limpeza local. Também podes tentar adicionar um toque de óleo essencial de laranja para mascarar um pouco mais o cheiro. O álcool consegue combater a resina que se vai acumulando em alguns espaços de casa. "Se a resina chegou à tua mesa e está peganhenta, podes usar álcool com óleos essenciais de laranja e um utensílio recto, seja de plástico ou uma navalha, para ajudar a remover", aconselha Schuiling. A recomendação é que experimentes primeiro a mistura de álcool e óleos essenciais na roupa, cortinas e mobília antes de limpares mesmo com eles, para teres a certeza que não deixa manchas. Tenta um espaço envernizado debaixo da mesa, por exemplo, ou um pequeno espaço nas costas das tuas cortinas. Reynolds diz que a limpeza a vapor dos sofás, carpetes ou estofos pode ajudar com os cheiros persistentes. Se tudo falhar, considera contratar uma equipa de uma empresa de limpeza profissional.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post