Doentes com cancro apresentam queixa contra o fisco por causa do IRS

A associação Mama Help, que apoia doentes com cancro da mama, apresentou uma queixa à provedora de Justiça pela forma como a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) está a impedir que alguns cidadãos acedam à redução especial do IRS existente para quem tem um grau de incapacidade igual ou superior a 60%. É uma entre outras queixas que doentes oncológicos e cidadãos com doenças incapacitantes têm feito chegar aos partidos representados na Assembleia de República pelo mesmo motivo.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt