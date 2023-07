Regras, sim. Estas, nem por isso: artistas de rua do Porto pedem mais diálogo

Se as regras são para quem trabalha nas ruas do Porto, venham às ruas do Porto conhecer quem nelas trabalha. O convite de Patrícia Pereira é dirigido a quem, na autarquia, está a trabalhar na alteração ao Código Regulamentar do Município do Porto, que vai incluir regras para a ocupação do espaço público por artistas de rua. “Venham conhecer-nos, ver como trabalhamos. Vamos ter mais deveres, também queremos garantir direitos”, diz a artista com a sua concertina ao ombro, minutos antes de começar a tocar na Rua das Flores. O documento foi tornado público na reunião do executivo do início desta semana e seguiu para discussão pública por 30 dias. Esta sexta-feira, às 16h30, o município promove uma sessão de dúvidas e acolhimento de contributos no Porto Innovation Hub (Largo do Dr. Tito Fontes, n.º 15, entrada gratuita com inscrição obrigatória).

