Ecrã meu, ecrã meu: que pele e cabelos tenho eu?

Uma vitrina reúne todas as atenções. Lá dentro, um robô mexe o seu imenso braço para baixo e para cima. Mesmo na extremidade desse braço, está um aparelho com um batom. Ao lado, um vídeo mostra o exemplo de três mulheres que relatam como não conseguem maquilhar-se sem ajuda. “Há dez anos, tive um AVC, e isso fez com que a minha vida seja diferente”, conta uma delas. E outra confessa: “Devido à minha mobilidade reduzida, não me consigo maquilhar sozinha.” Segundos depois, no vídeo, pegam no mesmo aparelho que está na extremidade do robô e começam a pintar os lábios com segurança.

