Mirpuri Sailing Trophy com número recorde de inscritos

A quarta edição da regata regressa a Cascais neste fim-de-semana com 170 embarcações inscritas em seis classes

Serão seis classes e 170 barcos – número recorde na prova – que, ao longo de três dias, vão reforçar a posição do Mirpuri Foundation Sailing Trophy como uma das provas de vela de referência a nível nacional e internacional. A quarta edição da regata terá o Campeonato Sul da Europa de Snipe como principal destaque e voltará a ter como uma das principais apostas a sustentabilidade: o evento será livre de plástico e todas as taxas de inscrição serão doadas para projectos de conservação marinha.

Organizada em conjunto entre a Mirpuri Foundation e o Clube Naval de Cascais, a competição surgiu “em 2020 com o objetivo de angariar fundos para a conservação marinha”, tendo sido recentemente reconhecida pela UNESCO como um evento oficial da Ocean Decade e distinguido pela parceria com a International Coral Reef Initiative que, conjuntamente com a Mirpuri Foundation, apresenta o prémio anual Ocean Award a empresas ou indivíduos que apresentem um projecto científico que tenha um impacto benéfico na saúde dos oceanos.

Do ponto de vista desportivo, a prova contará com seis classes em competição, incluindo o Campeonato Sul da Europa de Snipe, que terá o seu início já nesta sexta-feira. No sábado, será dada a partida para a competição das classes NHC, ORC, SB20, Snipe, Finn e Optimist.

Para Paulo Mirpuri, presidente da Mirpuri Foundation, “preparar a quarta edição em conjunto com a Câmara Municipal de Cascais e o Clube Naval de Cascais” foi “muito gratificante”, e “com o reconhecimento da UNESCO ainda mais, pois ajudará a ampliar os esforços da regata para a protecção dos nossos oceanos”.

Foto

A prova contará com a participação da Mirpuri Foundation Racing Team, que depois de conquistar o primeiro lugar nas duas primeiras edições da regata e o primeiro lugar na classe VO65 em 2022, terá este ano como skipper o velejador olímpico Diogo Cayolla, que vai liderar a equipa pela primeira vez, depois de competir como membro da tripulação na etapa inaugural da The Ocean Race, entre Alicante e Cabo Verde.

A bordo estará também uma tripulação totalmente portuguesa, composta por Mariana Lobato, Francisca Pinho, Matilde Pinheiro de Melo, Francisco Cai-Água, João Matos Rosa, Manuel Dantas, Hélder Basílio e Nuno Dias.

Diogo Cayolla mostra-se “ansioso por assumir esta posição ao comando” do VO65 “Racing for the Planet” e para defender a “reputação competitiva e de sucesso” que a equipa portuguesa tem.