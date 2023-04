Mirpuri Sailing Trophy regressa em Julho com novas classes

Consolidando-se como uma das regatas de vela mais relevantes em Portugal, a quarta edição da Mirpuri Foundation Sailing Trophy realizar-se-á entre 7 e 9 de Julho, tendo novamente Cascais como porto de chegada e de partida. A prova contará com seis classes em competição - NHC, ORC, Snipe, SB20, Finn e Optimist - e voltará a ter como uma das principais apostas a sustentabilidade: o evento será livre de plástico e todas as taxas de inscrição serão doadas para projectos de conservação marinha.

Com o número de inscritos “a crescer constantemente” e com a participação já confirmada de veleiros VO65 que competem na The Ocean Race, a Mirpuri Foundation Sailing Trophy 2023 assinalará a estreia da classe Finn, integrando também o Campeonato do Sul da Europa de Snipe, que inclui de barcos de Portugal, de Espanha e de Itália.

Mantendo a aposta da Mirpuri Foundation na preservação dos oceanos - as taxas de inscrição revertem para projectos no âmbito da conservação marinha - o evento terá início a 7 de Julho, com a realização do primeiro dos três dias da Snipe South European Championship.

No dia seguinte, será dada a largada para as classes NHC, ORC, SB20, Snipe e Finn, assim como para os Optimist que a Mirpuri Foundation considera “como muito importante para o futuro da vela profissional”, sendo a classe principal da Escola de Vela Mirpuri Foundation, no Clube Naval de Cascais.

No terceiro e último dia, as seis classes estarão todos em prova, havendo a entrega de prémios aos vencedores, assim como o Mirpuri Foundation Ocean Award, que será entregue pela terceira vez a organizações ou indivíduos que apresentem um "projecto científico que tenha impacto benéfico na saúde dos oceanos".

Para Paulo Mirpuri, presidente da Mirpuri Foundation, “a regata tornou-se num evento de destaque do verão português” e “o seu sucesso tem aumentado a cada edição do evento”. “Ter o Campeonato do Sul da Europa da classe Snipe como parte do alinhamento deste ano, comprova mais uma vez que o Mirpuri Foundation Sailing Trophy se tornou numa importante regata para a comunidade náutica”, destaca.

Já Gonçalo Esteves, presidente do Clube Naval de Cascais, enaltece o “crescimento constante nos últimos três anos” da regata e “a colaboração com a Mirpuri Foundation”, que tem como meta tornar a competição como uma das “mais importantes no calendário Europeu de vela”.

Fazendo “votos de que seja uma prova memorável para todos e ainda motivo de mais visitas" à cidade, Carlos Carreiras, presidente da Câmara Municipal de Cascais, realça que a prova terá como palco “os melhores campos de regatas a nível internacional” e, ao apostar na “preservação dos mares e dos ecossistemas marinhos”, está em linha com os “desígnios do município”.