Sobre a justiça prolixa

Um manifesto público contra a prolixidade na justiça penal, subscrito por 36 juristas, reabriu o debate sobre a extensão escusada das peças processuais escritas pelas partes e pelos juízes. Diz-se, em resumo, que se escreve demais e ao lado do essencial e pede-se às entidades de formação e gestão das academias, das magistraturas e da advocacia que ajudem a corrigir o problema. Estou de acordo com o sentido geral do texto, que aponta para a necessidade de combater a tendência para os malefícios do excesso de palavreado nas acusações, petições, contestações, sentenças e acórdãos. Porém, alerto para algumas cautelas que uma análise mais apressada ou menos conhecedora poderia deixar passar.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt