Chanel leva a alta-costura até à margem do Sena no seu desfile em Paris

A directora criativa da Chanel, Virginie Viard, escolheu um cais na margem direita do movimentado rio Sena para o seu desfile de alta-costura de Outono, um cenário que adicionou frescura a um alinhamento descontraído e elegante.

As modelos caminharam sobre os paralelepípedos que ladeiam o rio, desfilando fatos de tweed forrados com tule ou adornados com motivos florais em tons outonais, enquanto os turistas passavam nos famosos bateaux mouches, os barcos turísticos da cidade, trocando acenos com o público que assistia ao desfile.

A modelo francesa Caroline de Maigret abriu o desfile, com o seu cabelo castanho solto sobre os ombros, num longo sobretudo de tweed apertado na cintura e saltos dourados.

Seguiram-se looks mais elegantes, incluindo um vestido preto cintilante coberto de lantejoulas e um conjunto de saia e casaco totalmente dourado, enquanto as silhuetas mais boémias incluíam uma blusa solta cor-de-rosa e laranja combinada com uma saia completa em tweed dourado e preto.

Para reforçar o espírito despreocupado, uma modelo foi acompanhada por um elegante labrador preto, enquanto outras transportavam cestos de flores.

A fechar o desfile, as jovens desfilaram em pares e trios, e a banda sonora jazzística deu lugar ao dueto dos anos 80 de Elton John e France Gall, "Donner pour donner".

O desfile teve lugar no segundo dia das apresentações de alta-costura que decorrem em Paris até esta quinta-feira, com marcas como a Dior e a Fendi, propriedade da LVMH, bem como a marca italiana Valentino e a casa de moda americana Thom Browne a apresentarem os seus trabalhos artesanais em cenários elaborados de passerelle.