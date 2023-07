Com o tráfico de cocaína a crescer na Europa, fisco faz mais apreensões

O mercado da cocaína está a aumentar na Europa e o volume de apreensões que a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) fez ao longo do ano passado indicia isso mesmo: este serviço do Ministério das Finanças detectou quatro toneladas de diferentes drogas em mais de cem operações de fiscalização, algumas das quais realizadas em colaboração com outras autoridades, como a Polícia Judiciária (PJ), mostram os dados do relatório de combate à fraude e evasão entregue pelo Governo no Parlamento.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt