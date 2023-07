Quarta na TV: aventuras extravagantes com deuses e Barb & Star

CINEMA

Os Deuses do Egipto

Fox Movies, 17h46

No Egipto, Set, o deus das trevas, roubou o trono (e os olhos) ao irmão Horus para governar sem compaixão. Mas o seu reinado terá a interferência de Bek, um jovem e corajoso mortal que, movido pelo amor, decide pedir ajuda ao deus Horus para que, numa aliança improvável, consigam derrotar o senhor do mal. Um divertido filme de aventuras realizado por Alex Proyas (Eu, Robot), com Gerard Butler, Abbey Lee, Nikolaj Coster-Waldau, Geoffrey Rush, Chadwick Boseman e Courtney Eaton nos principais papéis.

As Férias Loucas de Barb e Star

Cinemundo, 19h

Já se passaram várias décadas desde que Barb e Star se tornaram amigas inseparáveis. Certo dia, num raro ímpeto de coragem, decidem sair da pequena cidade do Midwest onde sempre viveram e tirar umas aprazíveis (e luxuosas) férias em Vista Del Mar, na Flórida. Nada as podia preparar para a maior aventura das suas vidas. Uma comédia com argumento de Annie Mumolo e Kristen Wiig – as autoras de A Melhor Despedida de Solteira –, que também são as protagonistas. O elenco tem ainda Jamie Dornan, Damon Wayans Jr., Vanessa Bayer, entre outros.

Vício Intrínseco

Hollywood, 2h45

Com realização de Paul Thomas Anderson (Haverá Sangue; Licorice Pizza), e com personagens tão diversas como proxenetas, dentistas, toxicodependentes, agiotas, polícias ou um saxofonista numa missão secreta, um aclamado thriller psicadélico que adapta o romance homónimo de Thomas Pynchon. O ambiente desta história de detectives do sul da Califórnia, regada a cannabis, é uma extravagante Los Angeles do final dos anos 1960. O luxuoso elenco é encabeçado por Joaquin Phoenix, no papel de Doc Sportello, e inclui Katherine Waterston, Reese Witherspoon, Josh Brolin, Owen Wilson, Benicio del Toro e Martin Short.

SÉRIES

Amores que Matam

RTP2, 22h01

Estreia desta série irlandesa, de apenas seis episódios, que explora as verdades escondidas no seio de uma família, que virão ao de cima quando Denis, o marido de vai Ahern (Dervla Kirwan), é encontrado morto ao pé de um penhasco junto à sua casa. Val investiga a morte de Denis, que ocorreu poucas horas depois do seu aniversário, altura que escolheu para anunciar que se iam separar. Mas investigar a morte do marido é investigar dramas que desconhecia e que pintam um retrato familiar trágico. E terá de proteger os que lhe são mais próximos.

A Minha Vida Dava Um Crime

Fox Crime, 22h

Lucy Lawless, para sempre a icónica Xena, a Princesa Guerreira dos anos 1990, é a protagonista desta série que chega agora com a sua terceira temporada. Lawless é Alexa Crowe, uma detective metódica e complexa com novos desafios esta temporada: descobrir o enredo sinistro que explica a morte de um autor de ficção, ou a verdade por detrás de uma morte num clube de tango.

Kizazi Moto: Geração Fogo

Disney+, streaming

Chega à Disney+ uma proposta original : uma antologia de animação que junta a ficção científica a narrativas africanas, oferecendo um olhar afrofuturista do continente. A produção é de Peter Ramsey (um dos realizadores de Homem-Aranha: No Universo Aranha, vencedor de um Óscar) e são apresentadas dez curtas-metragens realizadas por diferentes criadores de animação de seis países africanos. Entre novas tecnologias, alienígenas e folclore, é uma visão africana como ainda não se viu a esta escala.

DOCUMENTÁRIOS

Os Pirenéus com Michael Portillo

Odisseia, 22h30

Segredos dos Pirenéus

Odisseia, 23h15

Duas estreias num especial do canal Odisseia sobre os Pirenéus. Em Os Pirenéus com Michael Portillo (com episódios semanais até dia 26 de julho), o ex-ministro e apresentador de televisão visita troços da cadeia montanhosa para conhecer as pessoas e a natureza e, talvez, reencontrar-se a si próprio. A seguir, passa Segredos dos Pirenéus (com episódios semanais até dia 19 de julho), onde se explora a fauna e flora de uma das mais antigas cordilheiras montanhosas da Europa, que inclui ursos, águias-reais, abutres-barbudos, lobos ou gamos. Para os encontrar, foram necessários dois anos de paciência e dedicação.

Jean Paul Gaultier em Desfile

RTP2, 23h05

Jean-Paul Gaultier teve o seu último desfile em 2020. Desde então, as coleções da casa Gualtier de alta costura têm sido confiadas a estilistas diferentes a cada temporada. Neste documentário em estreia, temos lugar marcado para os bastidores do convite feito a Olivier Rousteing, da casa Balmain, para apresentar a coleção de julho de 2022. O estilo militar, as roupas de marinheiro e uma tendência para a excentricidade são pontos em comum entre os dois criativos.