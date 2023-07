Edifício da Alfândega do Porto é (finalmente) monumento nacional

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assinou nesta terça-feira o decreto do Governo que dá à Alfândega Nova, no Porto, a classificação de monumento nacional. O edifício do século XIX, da autoria do arquitecto francês Jeann-François Colson, acolhe actualmente um Centro de Congressos e o Museu dos Transportes e Comunicações.

A proposta de classificação foi feita pela Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC) em 2020, mas não foi a primeira. Há 20 anos, em 1993, já havia sido aberto um processo de classificação, que acabaria por caducar. Em 2018, o edifício estava "em vias de classificação", após um despacho do Ministério da Cultura na sequência da uma proposta da Direcção Regional de Cultura do Norte feita em 2016.​ Mas nada se concretizaria.

Há duas semanas, no dia 22 de Junho, o Conselho de Ministros aprovou, em Évora, a classificação deste monumento, que se destaca “não apenas pelas suas dimensões, mas principalmente pela sua qualidade arquitectónica e integração urbanística em plena zona histórica do Porto”.

Num comunicado enviado às redacções, sublinhava-se a importância do edifício portuense: “É considerado por muitos como uma das mais profundas alterações urbanísticas e paisagísticas do século XIX em Portugal."

Com 36 mil metros quadrados, o edifício foi reabilitado no final dos anos 1980, com um projecto de Souto de Moura, para se adaptar às actuais funções.

A edificação original da Alfândega, edifício de tipologia neoclássica, foi realizada em cima da antiga praia de Miragaia. O arquitecto francês Jeann-François Colson foi contratado em 1896 pelo ministro das Obras Públicas de então, Fontes Pereira de Melo.