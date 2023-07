Nível de raios UV vai continuar alto: até em casa, não se esqueça do protector solar

É por esta altura do ano que o hemisfério norte está exposto a uma maior quantidade de radiação e a intensidade dos raios ultravioleta (UV) atingem níveis máximos. Quando assim é, há que proteger a pele, de preferência com um protector solar 50+, assim como usar roupas adequadas, recomendam os especialistas.

Durante esta semana, a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), é que o índice da radiação solar ultravioleta (UV) irá variar entre o nível moderado e extremo. Ao PÚBLICO, a meteorologista Paula Leitão, do IPMA, explica que a radiação UV varia consoante a capacidade de absorção da camada de ozono e das nuvens, cujas características (a altitude e a espessura das nuves) são "determinantes".

Depois de nesta terça-feira os valores do índice UV variarem entre o nível muito alto e extremo (10 e 11 — a escala é de 2 a 11), na quarta-feira a intensidade diminuirá no Norte e Centro para moderado a alto (6 a 8). No dia seguinte, os valores serão “uniformes” pelo país e fixados entre os níveis alto e muito alto (9 e 10).

“Estamos no princípio de Julho e os valores de radiação UV são elevados. Na quinta-feira teremos nuvens altas, que não serão espessas o suficiente para absorver a radiação”, prevê Paula Leitão.

Quanto ao fim-de-semana, a “chuva fraca e temporária” prevista para o litoral Norte e Centro, nomeadamente para a região do Minho, da serra de Sintra e do Montejunto, durante a madrugada e manhã de sábado, não vai alterar as temperaturas.

“Nos próximos dias vamos verificar oscilações muito pequenas, o que significa que Lisboa vai manter os 27º C de [temperatura] máxima. O Porto [que nesta terça-feira registou 23º C de temperatura máxima] vai variar para os 24º C. No Alentejo, ainda que a temperatura desça ligeiramente até sexta-feira, no fim-de-semana as máximas vão variar entre os 33º C e os 34º C”, enumera a meteorologista.

Paula Leitão aproveita ainda para lembrar que a sensação de calor é diferente da radiação solar, factor responsável pela “formação de queimaduras na pele, cancro da pele, cataratas e outros efeitos na saúde humana”, como se pode ler no site do IPMA.

Por isso, as horas de maior exposição à radiação UV, entre as 11h e as 17h, quando “o sol está mais alto e as sombras são mais curtas”, obrigam à procura de lugares frescos, à utilização de protector solar, óculos de sol e de roupa adequada, com mangas compridas, sugere a meteorologista.

“Podemos estar à beira mar, sentir a nortada, mas a radiação ser forte, até porque os raios UV reflectem-se na areia e na água. Não é uma questão de calor ou frio”, sublinha.

Chapéus-de-sol e roupas protectoras

A dermatologista Helena Toda Brito corrobora a meteorologista e deixa algumas recomendações, começando pelo dia-a-dia — uma vez que o protector solar deve ser aplicado, na praia ou na cidade, pois “o sol da cidade é igual ao da praia”, diz ao PÚBLICO. A especialista sugere a aplicação de protector com Factor de Protecção Solar (FPS) 50+ antes de sair à rua — ou seja, a pele estará 50 vezes mais protegida do que se não tivesse protecção nenhuma.

​“Devem ser aplicadas dois miligramas de protector solar por cada centímetro quadrado de pele. Uma vez que as pessoas põem uma camada mais fina, e não renovam de duas em duas horas, acho preferível aplicar o FPS 50+”, defende a dermatologista. Além disso, continua, o protector FPS 30 absorve “97% da radiação UV”, e o protector FPS 50+ absorve 98% da radiação. Mais: o protector com FPS 15, que absorve 93% da radiação UV, já não é recomendado, alerta.

Mas, o protector não é a única forma de evitar os raios UV, a especialista recomenda o uso de acessórios com factor de protecção 50+, dos chapéus-de-sol às roupas protectoras, o "ideal" para crianças até aos 3 anos, que devem ser resguardadas da exposição solar directa. “Há pessoas que não gostam do creme ou que vão sozinhas à praia e não conseguem espalhar o protector nas costas. Por isso, estas roupas de tecido fino, técnico e fresco, secam facilmente, são ecológicas e cobrem uma grande parte da superfície corporal”, enumera.

Quanto às pessoas com “pele mais clara e maior risco de queimadura”, devem evitar o “erro comum” de, por exemplo, almoçar em esplanadas. Por fim, a dermatologista lembra que a maioria dos casos de cancro da pele são identificados na zona das pernas e das costas, pelo que o protector solar também deve ser aplicado quando as pessoas estão em espaços exteriores à casa, como o jardim, o quintal ou a varanda.