Alcobaça: um mosteiro palco de música

No Cistermúsica, a Orquestra Metropolitana de Lisboa confirmou-se como marca de confiança, em concerto dirigido pela estrela Christian Lindberg. No domingo, houve repertório mariano com os Micrologus.

O primeiro fim-de-semana da 31.ª edição do Festival de Música de Alcobaça – Cistermúsica, que se estende até ao final do mês, ocupou a nave central, a cerca e o refeitório do mosteiro. A noite de sábado foi preenchida por um concerto ao ar livre, protagonizado pela Orquestra Metropolitana de Lisboa (OML) e por uma figura que se move no universo da música erudita como uma estrela pop: Christian Lindberg apresentou-se à frente da OML na qualidade de maestro, arranjador, compositor e, ainda, como solista que, voltado para o público, dirigiu a formação que acompanhou o seu trombone.