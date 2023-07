Nova cirurgia ao coração vai devolver a Angelina uma vida sem cansaço ou falta de ar

Ainda nem são 8h, mas já há câmaras de televisão e uma dezena de pessoas nos preparativos para dar início à cirurgia. Angelina Oliveira já contava com o aparato, apesar de não esconder algum nervosismo. Afinal, não é apenas mais uma cirurgia, mas sim a primeira vez que esta operação ao coração para reparar a insuficiência tricúspide é realizada em Portugal. Não é sequer necessário abrir o peito. Basta um cateter, inserido através de uma veia da virilha, e os médicos do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho conseguem fixar um tecido em forma de anel que vai reparar a válvula tricúspide (o motivo da insuficiência). Cinco horas depois do início da cirurgia, que começou pouco antes das 9h desta terça-feira, confirma-se o sucesso da primeira operação com este procedimento, apelidado de Cardioband: Angelina Oliveira já acordou e está bem.

