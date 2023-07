Marcelo travou primeira versão do diploma que altera orgânica do Turismo de Portugal

Primeira versão do diploma retirava as equipas de turismo no estrangeiro da dependência dos embaixadores. O Presidente da República considerou que a unidade da diplomacia económica ficava em causa.

A primeira versão do diploma que altera a orgânica do Instituto do Turismo de Portugal teve de sofrer alterações para obter a aprovação do Presidente da República, uma vez que retirava as equipas do turismo no estrangeiro da dependência dos embaixadores.