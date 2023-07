Montenegro participa na reunião da bancada parlamentar com Sarmento debaixo de fogo

Luís Montenegro vai participar na próxima reunião da bancada parlamentar do PSD, marcada para as 11h de quinta-feira, sabe o PÚBLICO. A convocatória para o habitual encontro semanal dos deputados foi conhecida antes de, na passada sexta-feira, o líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, ter enviado uma mensagem aos deputados sociais-democratas acusando de “cobardia” os colegas que o criticam nos jornais sob a condição de anonimato.

No entanto, nessa altura, já se comentava em tom crítico a decisão de Miranda Sarmento travar um requerimento do deputado responsável pela coordenação da área da Saúde destinado a ouvir Diogo Ayres de Campos (director exonerado do Departamento de Obstetrícia, Ginecologia e Medicina de Reprodução do Centro Hospitalar de Lisboa Norte). Miranda Sarmento alegou que o deputado Rui Cristina não lhe comunicou previamente tal iniciativa.

Ou seja, Montenegro marcará presença na reunião dos deputados num contexto de contestação ao seu líder parlamentar, esperando-se que o presidente do PSD reitere a confiança no trabalho de Miranda Sarmento. Ainda na última sexta-feira, Luís Montenegro garantiu ao Expresso manter “confiança máxima” no líder parlamentar, acrescentando que “a conversa da saída" de Sarmento "é completamente disparatada, infantil mesmo” e garantindo que não se deixa “impressionar e muito menos condicionar por manobras de bastidores inúteis e irresponsáveis”.

A decisão de Miranda Sarmento relativamente à iniciativa para ouvir Ayres de Campos causou estranheza no grupo parlamentar, levando alguns deputados, segundo o Observador, a falar em conflito de interesses porque a mulher do deputado Sarmento trabalhava no departamento liderado pelo director daquele serviço.

Na sequência da notícia do Observador, Miranda Sarmento enviou uma mensagem aos seus colegas de bancada, avançada em primeira mão pelo PÚBLICO, em que acusa de “profunda cobardia” quem recorre aos jornais, a “coberto do anonimato”, para o criticar, classificando de “baixo, reles e indigno” que tenham utilizado a sua mulher para o fragilizar.

Desde então, sabe o PÚBLICO, no grupo de WhatsApp do grupo parlamentar do PSD foram muitos os deputados que se solidarizaram com Miranda Sarmento, no entanto, persiste insatisfação na bancada pela forma como o líder parlamentar tem desempenhado as suas funções. Sarmento garantiu na reunião da bancada realizada na semana passada que pretende cumprir o seu mandato.

Recentemente houve também mostras de descontentamento por parte de alguns deputados pela forma como Miranda Sarmento utilizou o processo Tutti Frutti para atacar o ministro das Finanças, Fernando Medina, investigação que também envolve o deputado social-democrata Carlos Eduardo Reis.

A comissão permanente do PSD esteve reunida na manhã desta segunda-feira na sede nacional do partido, porém terá tido como tema único o pacote de medidas sobre Saúde que o líder do partido apresentou depois das 12h em conferência de imprensa.