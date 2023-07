Segunda na TV: a A Candidata Perfeita, o rancho e memórias gustativas

CINEMA

Jerry Maguire

Hollywood, 16h55

Especial Parabéns, Tom Cruise, é um dia dedicado aos filmes do actor americano. Destacamos este filme, uma das melhores comédias românticas dos anos 1990 do argumentista-realizador Cameron Crowe. Jerry Maguire foi nomeado para cinco Óscares da Academia de Hollywood, saindo vencedor apenas na categoria de melhor actor secundário (Cuba Gooding Jr.). A história gira em torno do agente desportivo Jerry Maguire, interpretado por Tom Cruise, em plena crise de consciência. Maguire começa por duvidar da qualidade e importância do seu trabalho e acaba por perder o seu emprego e os seus clientes. Apenas Rod Tidwell (Cuba Gooding Jr.), uma estrela de futebol, se mantém fiel aos seus serviços. E ele e Dorothy (Renée Zellweger), a mulher por quem Maguire se apaixona, vão dar uma reviravolta à vida do agente.

Das Profundezas

TVCine Edition, 22h

Um filme que reconstitui a aventura de um grupo de espeleólogos da região do Piemonte (Itália) que, em 1961, rumou a Sul e descobriu, no maciço do Pollino, na Calábria, uma das grutas mais profundas do mundo. Com cerca de 700 metros de profundidade, essa gruta ficou conhecida pelo nome de Abismo Bifurto. Prémio Especial do Júri no Festival de Cinema de Veneza, com a assinatura do italiano Michelangelo Frammartino (As Quatro Voltas).

The Conjuring 2 - A Evocação

Cinemundo, 22h30

Enfield (Inglaterra), 1977. Peggy Hodgson, mãe solteira de quatro filhos, depara-se com situações inexplicáveis dentro da própria casa. Quando a situação se complica e chega à comunicação social, os norte-americanos Ed e Lorraine Warren – famoso casal de demonologistas – resolvem viajar para Inglaterra, determinados a perceber o que se passa e a libertar a família dos espíritos malignos. A acção decorre sete anos após os eventos de A Evocação, com o regresso dos actores Patrick Wilson e Vera Farmiga.

A Candidata Perfeita

RTP2, 22h54

Maryam (Mila Al Zahrani) é uma jovem médica saudita que todos os dias se vê a lutar contra o preconceito e todas as formas de misoginia. Farta de se sentir diminuída por ser mulher, toma uma resolução inesperada: concorrer ao cargo de presidente da câmara da sua cidade. Naturalmente, isso vai causar um enorme choque na sociedade conservadora de onde provém, que se habituou a impôr inúmeras restrições às mulheres. Mas, preparada para qualquer embate, Maryam não está disposta a desistir. Um filme realizado por Haifaa al-Mansour (O Sonho de Wadjda) sobre o clima de mudança que se sente na Arábia Saudita, especialmente em relação aos direitos das mulheres.

DOCUMENTÁRIO

Top 10 Invenções Históricas

História, 22h15

Os melhores dos melhores. Henry Ford, Jeff Bezos, Oprah, Evel Knievel,Harry Houdini ou Johnny Knoxville. Apenas alguns dos nomes que se destacaram como indubitáveis especialistas nas suas diferentes áreas. E Peyton Manning, o ex-jogador de futebol americano, estará presente para ver o que significa, de facto, escolher, dentre estes, o melhor de sempre. Série documental em estreia com episódio duplo todas as segundas até dia 24 de Julho.

ENTREVISTA

Primeira Pessoa

RTP1, 21h01

Graça Morais, uma das grandes pintoras portuguesas do mundo da arte contemporânea e premiada pelo mundo, dá-se a conhecer neste episódio do Primeira Pessoa, falando das suas obras e contando as histórias que compõem a sua vida e mitologia.

CULINÁRIA

Mary Berry: Cozinhar e Partilhar

24Kitchen, 18h

Mary Berry é um nome sonante no mundo da culinária televisiva pela sua alegria naquilo que é a partilha que acontece no acto de cozinhar algo para alguém. Nesta série, Berry viaja até lugares que lhe são especiais para nos mostrar pratos deliciosos e criar novas memórias gustativas, com uma pletora de receitas que não deixarão ninguém indiferente. Estreia em episódio duplo.

INFANTIL

Abominável e a Cidade Invisível

Panda, 21h30

Estreia desta série de animação baseada no filme Abominável e que segue Yi, Jin, Peng e Everest na descoberta de um mundo mágico repleto de criaturas e aventuras.

Acampamento Kikiwaka: Vida no Rancho

Disney Channel, 10h30

Novos episódios das aventuras no Rancho Kikiwaka, agora no Wyoming (Estados Unidos). Lou, Parker, Destiny e Noah terão uma estadia repleta de actividades, desafios e jovens campistas.