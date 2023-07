A tentação de São Flaubert

Gustave Flaubert viveu obcecado pelo tema do eremita que busca no deserto a via mística do ascetismo e é tentado pelo Diabo. Produziu nada menos que três versões do Santo Antão, como se lhe referia nas cartas, a última das quais veria a luz, finalmente, a 1874, um quarto de século após as primeiras tentativas.

