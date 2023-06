França é o primeiro país da UE com regras claras para os influencers. O que é feito em Portugal?

França tornou-se o primeiro país na União Europeia com regras firmes para as pessoas que fazem carreira a influenciar nas redes sociais. No começo de Junho, o Parlamento francês aprovou uma lei que define aquilo que os influencers podem promover nas redes sociais e como podem editar o seu conteúdo. Por exemplo, torna-se obrigatório avisar quando as fotografias são retocadas. Promover a utilização de plataformas de apostas ou a realização de cirurgias estéticas passa a ser proibido.

