Reportagem do PÚBLICO recebe menção honrosa dos Prémios AMI

Uma reportagem do PÚBLICO foi distinguida, esta sexta-feira, na 25.ª edição do Prémio AMI – Jornalismo contra a Indiferença. O trabalho Síria: refugiados de uma guerra esquecida, da jornalista Inês Chaíça, mereceu uma menção honrosa por parte do júri.

O júri considerou que a reportagem, publicada no P2 de 24 de Julho de 2022, “retrata, vivamente, uma situação angustiante, sem fim à vista, relegada para segundo plano, pela guerra na Ucrânia”, lê-se no comunicado enviado às redacções. “Os cerca de 3,6 milhões de refugiados sírios que a Turquia acolheu nos últimos 11 anos que, embora estejam em segurança física, permanecem na insegurança diária, na incerteza de conseguir fazer face às necessidades diárias, de sustento da família.”

Partindo do relato de quatro famílias sírias e uma família palestiniana actualmente a viver em várias cidades da Turquia, o trabalho foca-se no dia-a-dia destas famílias, que tentam fintar a pobreza como conseguem e nas sequelas mentais e físicas que uma década de guerra deixou.

O primeiro prémio foi repartido entre as reportagens Onde o tempo parou de Filipa Simas (da RTP), sobre o dia-a-dia de cuidadores informais, e Desassossego – Saúde e Doença Mental, de Margarida Cardoso (Fumaça), uma série em podcast sobre o estado da arte da saúde mental em Portugal.

Foram ainda atribuídas menções honrosas aos trabalhos A Natureza do Parto e As Lágrimas não se fazem ouvir, ambos de Catarina Marques (SIC). O primeiro incide sobre a humanização do parto, o segundo sobre o bullying nas escolas.