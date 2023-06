Supermodelo Naomi Campbell foi mãe, pela segunda vez, aos 53 anos. É um menino

A supermodelo Naomi Campbell surpreendeu o mundo quando há dois anos anunciou ter sido mãe, pela primeira vez, aos 50 anos. Agora, a britânica foi mãe pela segunda vez de um menino, que se junta à pequenina de dois anos. “Bem-vindo, bebé menino”, anunciou no Instagram com uma fotografia onde segura o recém-nascido e se vê também a mão da irmã.

"Meu querido, sabe que és muito desejado e que estás rodeado de amor desde o momento em que nos agraciaste com a tua presença”, escreveu ainda a supermodelo de 53 anos. Naomi incentivou uma vez mais: “Nunca é tarde demais para ser mãe.”

Não são conhecidos os detalhes sobre o nascimento do bebé, tal como permanecem no segredo dos deuses as informações sobre a primeira filha. Em entrevista à edição britânica da revista Vogue, em 2022, não revelou muito sobre o tema, mas deixou uma ressalva — “Não foi adoptada. É minha filha.”

O nome das crianças também não é divulgado, assim como a identidade do pai, já que Naomi Campbell não tem um parceiro conhecido. Supõe-se que a modelo tenha recorrido a um serviço de gestação de substituição, uma vez que nunca esteve grávida de forma aparente nos últimos anos.

Em Março do ano passado, a mãe da supermodelo, Valerie Morris Campbell, partilhou uma fotografia com a neta, revelando um pouco mais da bebé. “Avó babada”, escreveu. A menina nasceu em Maio de 2021 e a boa nova foi anunciada de forma muito semelhante à de agora. “Esta pequena linda bênção escolheu-me para ser sua mãe”, partilhou então a britânica.

Para quem pensava que ser mãe aos 50 é demasiado tarde, Naomi Campbell garantia que nesta idade se tem maior resiliência do que na década dos 20. “Sempre soube que um dia ia ser mãe, mas é ainda maior alegria do que alguma vez imaginei. Tenho muita sorte por a ter e sei disso”, assegurava à Vogue. Então, até encoraja todas as amigas mais velhas a terem filhos: “Digo a todas: façam-no! Não hesitem!”

Em Portugal, de acordo com a plataforma Pordata, a idade média da mãe ao nascimento do primeiro filho é 30,8 anos — em 1960 era 25 anos. São cada vez mais as mulheres que escolhem engravidar mais tarde, muitas vezes com recurso à ciência.

Recentemente, a actriz brasileira Cláudia Raia foi mãe, pela terceira vez, aos 56 anos. A gravidez suscitou um debate público no Brasil sobre os riscos da maternidade tardia. Em Espanha, aconteceu um caso semelhante quando se noticiou que a actriz e apresentadora Ana Obregón tinha sido mãe aos 68 anos, com recurso a uma gestação de substituição nos EUA. Afinal, tinha sido avó.

Numa gestação tardia, a partir dos 35 anos, a vigilância é ainda mais importante, já que há um conjunto de patologias cuja incidência é aumentada nestas grávidas, como a diabetes gestacional ou doença hipertensiva. Mas não há impossíveis e os avanços da medicina reduzem os riscos, lembrava a obstetra Maria Manuel Sampaio, num artigo de opinião. “Se actualmente, na sociedade em que vivemos, por vários motivos, os 40 são os novos 20, a área da maternidade não é excepção.”