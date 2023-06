Itália: casal de turistas arrisca cinco anos de prisão e 15.000 euros de multa

A polícia identificou os prováveis responsáveis por cravarem um coração com os seus nomes no Coliseu de Roma: são dois britânicos. Com o seu “Ivan + Hailey 23” conseguiram enfurecer toda a Itália.

Um jovem de barba com uma camisa azul florida foi registado num vídeo publicado nas redes sociais no sábado a cravar o seu nome e o da sua namorada com uma chave numa parede interna do antigo anfiteatro romano de pedra. E ali ficou a inscrição "Ivan + Hayley 23".

A polícia italiana disse que tinha sido ajudada a identificar o casal através de provas fotográficas, mas não revelou os seus nomes.

Uma fonte policial afirmou que o homem tinha sido alvo de uma investigação formal, mas que o casal tinha deixado o país antes de as autoridades poderem efectuar detenções.

O homem arrisca-se a uma multa de pelo menos 15.000 euros e a uma pena de prisão até cinco anos se for condenado em Itália.

"Este acto foi ofensivo para todos os que, em todo o mundo, apreciam o valor da arqueologia, dos monumentos e da história", afirmou o ministro da Cultura italiano, Gennaro Sangiuliano.