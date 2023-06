Travis Scott não será responsabilizado pela tragédia no festival Astroworld

Dez pessoas morreram durante um concerto do rapper em Novembro de 2021 no festival que o próprio lançou com a promotora Live Nation.

O rapper Travis Scott não terá de enfrentar acusações criminais pelo trágico desenlace do seu espectáculo no festival Astroworld, em 2021, que resultou em dez mortes e milhares de pessoas feridas, reporta a agência Reuters.

Citado pela BBC, o advogado do músico, Kent Schaffer, diz que a decisão do grande júri do estado do Texas que foi chamado a pronunciar-se representa um “grande alívio” para Travis Scott. Mas o rapper e a Live Nation continuam a enfrentar vários processos cíveis, como escreve a Pitchfork, apontando o exemplo de uma mulher, grávida na altura do incidente, que acusa o músico e a promotora do festival de responsabilidades pela morte do feto.

A 5 de Novembro de 2021, naquele que deveria ter sido o primeiro dos dois dias da edição desse ano do Astroworld, Scott actuou perante 50 mil pessoas no NRG Stadium, em Houston. A situação tornou-se caótica quando os fãs começaram a correr em direcção ao palco. Dez pessoas esmagadas pela multidão, com idades entre os nove e os 27 anos, acabaram por morrer.

Na sequência do evento, foram interpostos vários processos contra o rapper e a organização do evento. Entre as queixas, destacam-se a falta de preparação para emergências, num evento em que se previam grandes concentrações de pessoas, e as falhas no fornecimento de assistência médica.

Travis ​Scott é um dos rappers americanos mais populares dos últimos anos. O Astroworld, festival que tem o mesmo nome do seu terceiro álbum de estúdio, é um evento que lançou em 2018, conjuntamente com a promotora de espectáculos Live Nation.