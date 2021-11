Número de vítimas mortais no festival Astroworld sobe para dez, com morte de menino de nove anos

Festival do rapper Travis Scott continua sob fortes críticas, por falhas de segurança. Ezra Blount tinha nove anos e morreu no domingo, devido aos ferimentos sofridos após o movimento de multidão que esmagou dezenas de pessoas.

O advogado da família do menino de nove anos que foi espezinhado no concerto de Travis Scott em Houston e estava em estado crítico há uma semana informou que a criança morreu, devido aos ferimentos sofridos, no domingo. A morte de Ezra Blount faz o número total de mortos resultantes do movimento de multidão no festival Astroworld, na semana passada, ascender aos dez, com as vítimas no intervalo de idades entre os nove e os 27 anos.

As mortes ocorreram quando o rapper nomeado para Grammys Travis Scott actuava perante uma multidão de 50 mil pessoas no NRG Stadium. A situação descontrolou-se quando os fãs começaram a correr na direcção do palco.

“Esta noite, a família Blount está a chorar a perda incompreensível do seu precioso filho”, disse o advogado Ben Crump. “Este não deveria ter sido o resultado de levar o seu filho a um concerto.” Crump diz que qualquer uma das autoridades relacionadas com o festival poderia ter evitado as mortes e os ferimentos sucedidos parando o concerto e ligando as luzes quando o caos na multidão começou a ser visível.

Crump e outros advogados de vítimas dos acontecimentos no festival interpuseram dezenas de processos contra Scott e a organização, alegando negligência no controlo de multidões, falha no fornecimento de assistência médica e falta de preparação para emergências, entre outras queixas.

Na quinta-feira passada, Scott pediu às vítimas e suas famílias para o contactarem, dizendo que “deseja desesperadamente partilhar as suas condolências e dar auxílio”, diz um comunicado. O rapper tinha-se já oferecido para pagar as custas dos funerais e de apoio psicológico.