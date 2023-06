Mais de 30 concelhos de seis distritos em perigo máximo de incêndio

Mais de 30 concelhos dos distritos de Bragança, Castelo Branco, Portalegre, Santarém, Beja e Faro apresentam esta quinta-feira perigo máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

No Norte, o único concelho em alerta máximo é Mirandela, no distrito de Bragança. Entre os 11 municípios de Castelo Branco, apenas Penamacor, Covilhã e Belmonte escapam ao risco máximo de incêndio rural, mantendo-se em risco muito elevado. Em Portalegre, estão em maior perigo os concelhos de Nisa, Castelo de Vide, Marvão e Gavião, além da capital de distrito; e em Santarém, os concelhos de Ferreira do Zêzere, Mação, Sardoal, Constância, Tomar, Abrantes, Chamusca e Vila Nova da Barquinha.

No Alentejo, o IPMA lançou apenas o alerta máximo para Almodôvar. Já o Algarve é uma das regiões mais afectadas, com risco máximo de incêndio em: Aljezur, Monchique, Lagos, Portimão, Silves, Loulé, São Brás de Alportel, Tavira e Castro Marim.

Todos os distritos do continente, à excepção de Viana do Castelo, têm cidades em risco muito elevado de incêndio rural, o nível anterior ao de risco máximo. No extremo oposto da escala do IPMA, são apenas três os concelhos em que o perigo é quase inexistente: Esposende, Póvoa de Varzim e São João da Madeira.

Devido ao tempo quente, o perigo de incêndio vai manter-se elevado pelo menos até domingo.

Este risco, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo, e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para esta quinta-feira uma descida da temperatura, em especial a máxima, e vento forte no litoral Oeste e nas terras altas, com rajadas até 75/80 quilómetros por hora.

O céu vai estar pouco nublado ou limpo, com períodos de maior nebulosidade no extremo Norte, e haverá neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do Norte e Centro.

As temperaturas máximas vão variar entre os 23º em Aveiro e os 38º em Faro, e as mínimas entre os 15º em Bragança, Braga e Guarda e os 22º em Faro.

Por causa do tempo quente e do vento forte, o IPMA colocou sob aviso amarelo — o segundo mais fraco de quatro — os distritos de Faro, Lisboa, Leiria e Santarém.